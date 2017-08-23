Начался выбор специальностей на вакантные места колледжей

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр объявил прием на вакантные места средних специальных учебных заведений на базе общего образования (9 классов).

Как сообщили Report в ГЭЦ, отбор специальностей состоится с 23 по 30 августа через интернет.

К выбору специальностей допускаются абитуриенты, набравшие не меньше 40 баллов на приемном (выпускном) экзамене, 20 баллов – по предмету Азербайджанский (Русский) язык и 10 баллов – по математике.

Принятые в средние специальные учебные заведения по результатам экзамена абитуриенты не имеют право участвовать в конкурсе на вакантные места.

Имеющие право на выбор специальностей абитуриенты должны отобрать до 12 специальностей на государственной и платной основе и на странице www.eservices.dim.gov.az/erizetex/ixtisas2 заполнить и подтвердить их в "Электронном заявления абитуриента на выбор специальностей".

Список вакантных мест издан в спецвыпуске журнала "Абитуриент".

ГЭЦ предупреждает, что последовательность кода специальностей определяет сам абитуриент. Во время конкурса последовательность специальностей в заявлении при конкурсе берется за юридическую основу, бакалавр размещается в первую из списка специальность с проходным баллом.

Абитуриенты, не подтвердившие электронное заявление, к конкурсу не допускаются.

Принятые в средние специальные учебные заведения по результатам экзамена абитуриенты не имеют право участвовать в конкурсе на вакантные места.

Специальности, требующие особого таланта, могут быть выбраны только абитуриентами, получившими "допуск" со стороны специальной комиссии. Наряду со специальностями, требующими особого таланта, абитуриенты могут выбрать и другие.