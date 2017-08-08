Начался выбор специальностей на оставшиеся вакантными места магистратуры

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ На 2017/2018 учебный год прием на оставшиеся вакантными места магистратуры в высшие учебные заведения Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана производится на основе набранных баллов в двухэтапном приемном экзамене от 9 апреля и 4 июня.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, в этом году у абитуриентов, принятых в магистратуру в высшие учебные заведения и прошедших регистрацию, нет права на участие в конкурсе на выбор оставшихся вакантными мест.

Для участия в конкурсе с 10:00 8 августа до 23:59 14 августа на соответствующей странице сайта ГЭЦ (eservices.dim.gov.az/erizemag/ixtisas2) нужно внести и подтвердить коды выбранных специальностей в "Электронном заявлении бакалавра на выбор специальностей".

Список специальностей с оставшимися вакантными местами издан в 6-м номере журнала "Магистр". Каждый бакалавр может выбрать до 20 кодов в соответствии с программой экзамена и оконченной специальностью.

Количество и последовательность кодов выбирается самим бакалавром. Последовательность специальностей в заявлении при конкурсе берется за юридическую основу, бакалавр размещается в первую из списка специальность с проходным баллом.

Магистры, обучавшиеся за счет государства, не могут выбрать места, где прием идет по госзаказу. Иностранцы и лица без гражданства, если иное не предусмотрено в законодательстве и межгосударственных соглашениях, не могут выбирать места по госзаказу.

В системе продажи электронных версий изданий ГЭЦ (http://eservices.dim.gov.az/ejurnal/) бакалавры могут приобрести 6-й номер журнала "Магистр" с помощью кредитной карты.