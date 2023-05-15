Начался отбор школ для первоклассников по азербайджанскому сектору

С 11:00 15 мая началось размещение заявок (отбор школ) в средние школы по азербайджанскому сектору.

С 11:00 15 мая началось размещение заявок (отбор школ) в средние школы по азербайджанскому сектору.

Как сообщает Report, с сегодняшнего дня также начнется процесс записи на собеседование по проверке навыков устной речи у желающих поступить в первые классы, где занятия проводятся не на азербайджанском языке.

Процесс продлится до 18:00 31 мая.

20 июня начнется отбор школ, в которых занятия проводятся не на азербайджанском языке, и завершится 14 сентября.

Сегодня также начинается запись на конкурс для желающих поступить в первые классы по азербайджанскому сектору в Бакинский Европейский лицей, Республиканскую гимназию искусств и среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля. Регистрация продлится до 18:00 27 июня.

С 11 мая начался прием в первые классы средних общеобразовательных учебных заведений на 2023-2024 год. Процесс приема проводится посредством электронного портала www.mektebeqebul.edu.