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Начался отбор школ для первоклассников по азербайджанскому сектору

Начался отбор школ для первоклассников по азербайджанскому сектору С 11:00 15 мая началось размещение заявок (отбор школ) в средние школы по азербайджанскому сектору.
Наука и образование
15 мая 2023 г. 11:30
Начался отбор школ для первоклассников по азербайджанскому сектору

С 11:00 15 мая началось размещение заявок (отбор школ) в средние школы по азербайджанскому сектору.

Как сообщает Report, с сегодняшнего дня также начнется процесс записи на собеседование по проверке навыков устной речи у желающих поступить в первые классы, где занятия проводятся не на азербайджанском языке.

Процесс продлится до 18:00 31 мая.

20 июня начнется отбор школ, в которых занятия проводятся не на азербайджанском языке, и завершится 14 сентября.

Сегодня также начинается запись на конкурс для желающих поступить в первые классы по азербайджанскому сектору в Бакинский Европейский лицей, Республиканскую гимназию искусств и среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля. Регистрация продлится до 18:00 27 июня.

С 11 мая начался прием в первые классы средних общеобразовательных учебных заведений на 2023-2024 год. Процесс приема проводится посредством электронного портала www.mektebeqebul.edu.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bölməsi üzrə birincilərin məktəb seçimi başlayıb

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