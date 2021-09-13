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Начался набор учителей в учреждениях профобразования

Начался набор учителей в учреждениях профобразования Впервые в 2021/2022 учебном году путем проведения централизованного экзамена будет проведен набор учителей-предметников и мастеров производственного обучения в учреждения профессионального образования, входящих в систему Министерства образования Азербайдж
Наука и образование
13 сентября 2021 г. 12:39
Начался набор учителей в учреждениях профобразования

Впервые в 2021/2022 учебном году путем проведения централизованного экзамена будет проведен набор учителей-предметников и мастеров производственного обучения в учреждения профессионального образования, входящих в систему Министерства образования Азербайджана.

Как сообщает Report, лица, желающие работать преподавателями и мастерами производственного обучения в данных учреждениях, с 13 по 17 сентября должны пройти регистрацию посредством портала https://portal.edu.az/.

В рамках конкурса в целом по республике были объявлены 65 вакансий преподавателей-предметников и 131 мастеров производственного обучения.

Кандидаты, заявки которых будут одобрены, во второй половине сентября будут допущены к экзаменам по специальности, методике преподавания и логике.

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Версия на азербайджанском языке Peşə məktəblərinə müəllim və istehsalat təlimi ustalarının işə qəbuluna başlanılıb

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