​Начался медиа-тур в расположенные в прифронтовой зоне учебные заведения

Агдам. 19 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня начался организованный министерством образования в канун 23-й годовщины ходжалинского геноцида медиа-тур в расположенные в прифронтовой зоне учебные заведения.

Как сообщает Report, в организованной совместно с министерством обороны поездке в Агджабеди, Агдам и Тертер принимают участие более 30-ти представителей СМИ.

Первая встреча в рамках медиатура прошла в несущей имя Национального героя Этибара Исмайлова школе №1 в агджабединском поселке Хиндарх, где обучается 729 детей. Село расположено в 15-ти км от линии соприкосновения войск. В прошлом году 14 выпускников школы поступили в различные учебные заведения. Представители медиа приняли участие на нескольких уроках, на уроке начальной военной подготовки (НВП) учащимся рассказали о Ходжалинской трагедии и использованном в боях оружии и военной технике.

Затем участники медиа-тура побывали в средней школе имени Зияддина Искендерова в агдамском селе Чеменли.

Гости посетили уроки НВП и математики, встретились с педагогами и учащимися.

Завтра представители СМИ посетят школу имени Азая Аббасова в агдамском селе Гарадаглы, среднюю школу имени Ф.Гамидова в тертерском селе Гапанлы, а затем вместе с учащимися посетят расположенную в регионе N-ую воинскую часть.

Отметим, что цель поездки заключается в создании условий в соответствии с распоряжением главы государства "О некоторых мерах безопасности на линии соприкосновения войск Вооруженных сил Азербайджанской Республики и ВС Армении" для СМИ в целях правильного информирования общественности и защиты информационной безопасности в стране. В рамках медиа-тура планируется организация встреч представителей СМИ с педагогическими коллективами и учащимися других школ прифронтового региона.

Предусматривается также встреча педагогов и учащихся с национальными героями, проявившими отвагу в борьбе за территориальную целостность страны.