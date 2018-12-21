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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева начался II съезд азербайджанских студентов.

По сообщению Report, мероприятие проводится совместно министерством образования и министерством молодежи и спорта.

В работе съезда принимают участие вице-премьер Али Ахмедов, завотделом Администрации президента по вопросам гуманитарной политики Фарах Алиева, министр образования Джейхун Байрамов, председатель Союза студенческо-молодежных организаций Азербайджана Шаин Исмаилов, государственные и правительственные деятели, депутаты, ректоры вузов, эксперты в области образования, главы медиа-структур, и студенты.

На собрании было зачитано поздравительное письмо первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Письмо зачитала завотделом Администрации президента по вопросам гуманитарной политики Фарах Алиева.

Отметим, что съезд проводится в рамках утвержденной президентом Ильхамом Алиевым госпрограммы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах".

Ныне в азербайджанских вузах на бакалавриате обучаются 157 662 студентов, на магистратуре - 13 442 студента, а в ссузах - 51 819 учащихся.