О нас

Начался этап выбора вакансий в связи с приемом на работу в учреждения профобразования

Начался этап выбора вакансий в связи с приемом на работу в учреждения профобразования Начался этап выбора вакансий конкурса по приему на работу преподавателей специальных предметов и мастеров производственного обучения в учреждения профессионального образования, входящие в систему Министерства науки и образования, на 2025/2026 учебный год.
Наука и образование
21 августа 2025 г. 19:42
Начался этап выбора вакансий в связи с приемом на работу в учреждения профобразования

Начался этап выбора вакансий конкурса по приему на работу преподавателей специальных предметов и мастеров производственного обучения в учреждения профессионального образования, входящие в систему Министерства науки и образования, на 2025/2026 учебный год.

Об этом сообщили Report в Госагентстве по профессиональному образованию.

Отмечается, что кандидаты, успешно сдавшие тестовый экзамен, могут выбрать 8 вакантных мест в онлайн-формате через электронный портал portal.edu.az до 25 августа 18:00. По результатам этапа тестового экзамена всего 850 кандидатов допущены к выбору вакансий.

Отметим, что размещение отобранных в соответствии с результатами конкурса кандидатов на вакантные места будет проводиться до 15 сентября с соблюдением последовательности выбора, указанной в их электронных заявлениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peşə təhsil müəssisələrinə işə qəbulla bağlı vakansiya seçimi mərhələsinə start verilib

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi