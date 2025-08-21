Начался этап выбора вакансий в связи с приемом на работу в учреждения профобразования

Начался этап выбора вакансий конкурса по приему на работу преподавателей специальных предметов и мастеров производственного обучения в учреждения профессионального образования, входящие в систему Министерства науки и образования, на 2025/2026 учебный год.

Об этом сообщили Report в Госагентстве по профессиональному образованию.

Отмечается, что кандидаты, успешно сдавшие тестовый экзамен, могут выбрать 8 вакантных мест в онлайн-формате через электронный портал portal.edu.az до 25 августа 18:00. По результатам этапа тестового экзамена всего 850 кандидатов допущены к выбору вакансий.

Отметим, что размещение отобранных в соответствии с результатами конкурса кандидатов на вакантные места будет проводиться до 15 сентября с соблюдением последовательности выбора, указанной в их электронных заявлениях.