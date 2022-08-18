Начался этап собеседования конкурса по приему на работу учителей

С сегодняшнего дня начался этап собеседования конкурса по приему на работу учителей.

С сегодняшнего дня начался этап собеседования конкурса по приему на работу учителей.

Об этом Report сообщили в Центре человеческих ресурсов при Институте образования.

На собеседования, которые пройдут в Баку в полной средней школе №18, приглашены 5 298 человек. В первый день пройдут собеседования по биологии (азербайджанский и русский секторы), информатике, азербайджанскому языку и литературе, музыке.

В ходе собеседований, которые продлятся до 25 августа, соответствующая комиссия проверит профессиональные показатели, психологическую подготовку и общее мировоззрение кандидатов.