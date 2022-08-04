Начался этап собеседования конкурса по приему на работу директоров школ

Начался этап собеседования конкурса по приему на работу директоров в общеобразовательные учреждения с числом учащихся до 500 человек, функционирующие при Управлении образования города Баку.

Начался этап собеседования конкурса по приему на работу директоров в общеобразовательные учреждения с числом учащихся до 500 человек, функционирующие при Управлении образования города Баку.

Как сообщили Report в Управлении, по итогам тестового этапа конкурса право на участие в собеседовании получили шесть кандидатов, набравших проходной балл.

Также в собеседовании примут участие 14 кандидатов, набравших соответствующий проходной балл на прошлогодних тестовых экзаменах, но не приглашенных на собеседование.

Данные о времени и месте проведения собеседования были отправлены на мобильные номера кандидатов.