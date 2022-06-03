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Начался электронный прием документов на конкурс по трудоустройству учителей

Начался электронный прием документов на конкурс по трудоустройству учителей Начался прием документов в электронной форме по конкурсу приема на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения на 2022-2023 учебный год.
Наука и образование
3 июня 2022 г. 11:28
Начался электронный прием документов на конкурс по трудоустройству учителей

Начался прием документов в электронной форме на конкурс по приему на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения на 2022-2023 учебный год.

Как сообщает Report, желающие принять участие в конкурсе могут зарегистрироваться до 11:00 10 июня, перейдя по ссылке www.miq.edu.az.

В конкурсе по приему на работу учителей могут принять участие граждане Азербайджана, а также лица, которым разрешено постоянное проживание в стране, окончившие средние специальные и высшие учебные заведения по педагогическим специальностям, получившие документ об образовании государственного образца или нострицифированный документ о высшем образовании, полученном за рубежом. Также в конкурсе по приему на работу учителей могут принять участие педагоги, работающие в государственных общеобразовательных учреждениях на бессрочной основе, при наличии срока работы более трех лет в учреждении назначения.

Конкурс по приему учителей будет включать в себя проверку электронных заявок, тестирование, выбор вакантного места и собеседование.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin işə qəbulu üzrə elektron sənəd qəbulu başlayıb

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