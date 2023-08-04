Начался творческий экзамен для абитуриентов по специальности архитектура

Государственным экзаменационным центром проводится экзамен на выявление способностей для абитуриентов, поступающих на архитектурные факультеты по I группе специальностей высших учебных заведений
Как сообщили Report в центре, прием заявок на участие в экзамене проводился с 25 по 30 июля. За это время было зарегистрировано 324 человека.
Экзамен пройдет 4-5 августа в спортивном комплексе Азербайджанского архитектурно-строительного университета (адрес: улица Айны Султановой, 11). Сегодня он будет проходить в две смены, а завтра - в одну.