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Начался творческий экзамен для абитуриентов по специальности архитектура

Начался творческий экзамен для абитуриентов по специальности архитектура Государственным экзаменационным центром проводится проверка способностей абитуриентов для поступления на архитектурный факультет по I группе специальностей высших учебных заведений
Наука и образование
4 августа 2023 г. 11:40
Начался творческий экзамен для абитуриентов по специальности архитектура

Государственным экзаменационным центром проводится экзамен на выявление способностей для абитуриентов, поступающих на архитектурные факультеты по I группе специальностей высших учебных заведений

Как сообщили Report в центре, прием заявок на участие в экзамене проводился с 25 по 30 июля. За это время было зарегистрировано 324 человека.

Экзамен пройдет 4-5 августа в спортивном комплексе Азербайджанского архитектурно-строительного университета (адрес: улица Айны Султановой, 11). Сегодня он будет проходить в две смены, а завтра - в одну.

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Версия на азербайджанском языке Ali məktəblərin memarlıq ixtisasına qəbul olmaq üçün qabiliyyət imtahanı keçirilir

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