Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Сегодня началось второе солнечное затмение в этом году.

Как сообщает Report, природное явление зарегистрировано сегодня в 05:48. Максимум затмения придется на 07:01, завершится в 08:13.

Затмение охватит южную часть Австралии и Антарктиду. На этой территории люди практически не живут.

Отметим, что третье солнечное затмение в этом году произойдет 11 августа и начнется в 12:02:08. Максимум затмения придется на 13:46:24 и продлится до 15:30:40. Последнее затмение будет наблюдаться на северном полушарии. Природное явление можно будет наблюдать почти на всей территории России. Процесс начнется с части Восточной Азии и охватит все части России.