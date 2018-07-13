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    Началось второе солнечное затмение в этом году

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Сегодня началось второе солнечное затмение в этом году.

    Как сообщает Report, природное явление зарегистрировано сегодня в 05:48. Максимум затмения придется на 07:01, завершится в 08:13.

    Затмение охватит южную часть Австралии и Антарктиду. На этой территории люди практически не живут. 

    Отметим, что третье солнечное затмение в этом году произойдет 11 августа и начнется в 12:02:08. Максимум затмения придется на 13:46:24 и продлится до 15:30:40. Последнее затмение будет наблюдаться на северном полушарии. Природное явление можно будет наблюдать почти на всей территории России. Процесс начнется с части Восточной Азии и охватит все части России. 

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