Началось второе Солнечное затмение года

Кольцеобразное затмение Солнца началось в 19:03 по бакинскому времени.

Кольцеобразное затмение Солнца началось в 19:03 по бакинскому времени.

Как сообщает Report , это второе солнечное затмение в текущем календарном году.

Данный вид затмений характерен образованием "огненного кольца" или "короны" вокруг Луны, закрывающей собой Солнце.

Максимальная фаза будет наблюдаться в 22:59:27. Затмение в целом продлится 5 часов 51 минуту 26 секунд и завершится 15 октября в 00:55:11.

Затмение будет наблюдаться в Западной Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом океане, Атлантическом океане и Арктике. Географическое расположение Азербайджана не позволит наблюдать за явлением.