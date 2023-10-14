О нас

Началось второе Солнечное затмение года

Началось второе Солнечное затмение года Кольцеобразное затмение Солнца началось в 19:03 по бакинскому времени.
Наука и образование
14 октября 2023 г. 19:21
Началось второе Солнечное затмение года

Кольцеобразное затмение Солнца началось в 19:03 по бакинскому времени.

Как сообщает Report, это второе солнечное затмение в текущем календарном году.

Данный вид затмений характерен образованием "огненного кольца" или "короны" вокруг Луны, закрывающей собой Солнце.

Максимальная фаза будет наблюдаться в 22:59:27. Затмение в целом продлится 5 часов 51 минуту 26 секунд и завершится 15 октября в 00:55:11.

Затмение будет наблюдаться в Западной Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом океане, Атлантическом океане и Арктике. Географическое расположение Азербайджана не позволит наблюдать за явлением.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlin ikinci Günəş tutulması başlayıb

Самое важное

​​​​​​​Названо число семей, вернувшихся на освобожденные территории Азербайджана
​​​​​​​Названо число семей, вернувшихся на освобожденные территории Азербайджана
14 октября 2023 г. 12:51
Президент Азербайджана принял президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара
ФотоПрезидент Азербайджана принял президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара
14 октября 2023 г. 12:32
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем недавнюю резолюцию ПАСЕ
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем недавнюю резолюцию ПАСЕ
14 октября 2023 г. 09:48
В Бишкеке организован официальный прием в честь глав государств, участвующих в заседании Совета глав государств СНГ
В Бишкеке организован официальный прием в честь глав государств, участвующих в заседании Совета глав государств СНГ
13 октября 2023 г. 17:29
Президент Азербайджана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке
13 октября 2023 г. 13:30
В Ханкенди заработал приют для граждан из уязвимых групп населения
ФотоВ Ханкенди заработал приют для граждан из уязвимых групп населения
12 октября 2023 г. 17:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
12 октября 2023 г. 15:09
Депутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана
ФотоДепутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана
12 октября 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
11 октября 2023 г. 15:04
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
10 октября 2023 г. 21:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi