Началось солнечное затмение

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В эти минуты началось первое солнечное затмение 2015 года. На территории Азербайджана солнечно затмение будет наблюдаться частично. Об этом Report сообщил заместитель директора Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Хыдыр Микаилов.

По его словам, солнечное затмение в Азербайджане будет наблюдаться около 1-1,5 часов: "В настоящее время в Баку наблюдается облачная погода, если погода не прояснится, то наблюдать за этим природным явлением не представится возможным. Если же туман рассеется, то конечно, же мы сможем увидеть солнечное затмение".

Х.Микаилов отметил, что в Азербайджане Луна закроет Солнце с северо-западной стороны, и выйдет оттуда же: "Солнечное затмение на территории Азербайджана произойдет на 25-30%. Явление можно наблюдать примерно с 13:46".

Замдиректора подчеркнул, что для того, чтобы наблюдать за солнечным затмением нужно воспользоваться специальными очками.

Отметим, что солнечное затмение началось 20 марта в 11:40 по бакинскому времени. Солнечное затмение, которое закончится в 15:48, частично можно будет наблюдать в странах Северной Африки, Северной Азии и Европы. Полное затмение же можно будет увидеть в Исландии, северной части Атлантического океана и в бассейне Северного Ледовитого Океана.