Началось собеседование зарегистрировавшихся для приема на госслужбу лиц

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Началось собеседование кандидатов, зарегистрировавшихся на этап интервьюирования конкурса по приему на госслужбу, объявленного 11 января Государственным экзаменационным центром.

Как сообщили Report в ГЭЦ, собеседования проходят в 15 различных адресах, включая Баку, а также региональные отделения ГЭЦ в Гяндже, Шеки, Ширване, Лянкяране, а также в Губинском региональном центре услуг ASAN.

Из запланированных на день 107 собеседований состоялось 65, а 42 собеседования не состоялось по причине не явки кандидатов. Из принявших участие в собеседовании 23 кандидата были признаны подходящими на выбранную должность, результат одного кандидата был признан недействительным, согласно части 5.6 указа президента под номером 1480 от 21 июня 2017 года "Правила проведения собеседования с целью устройства на госслужбу".

В другом регионе (Мингячевир, Гейчай и Барда) собеседования стартуют в ближайшие дни.

В центре сообщили, что ГЭЦ и госорганы потратили средства и ресурсы в достаточном количестве для организации собеседований. В частности собеседования впервые проводятся в регионах, куда уже командированы представители ГЭЦ и госорганов.

ГЭЦ доводит до сведения кандидатов, что их не участие в собеседовании по уважительной причине не будут приниматься. Это характеризует кандидатов как безответственных и такий случаи будут заносится в базу данных ГЭЦ.

Лица, не желающие участвовать, за день до собеседования утром до 10:00 должны обратиться о его отмене.

С графиком собеседований на 16 марта можно ознакомиться на сайте ГЭЦ.