Началось первое солнечное затмение 2023 года.
Как передает Report со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию, во время гибридного солнечного затмения наблюдается кольцевое или полное солнечное затмение, в зависимости от местоположения наблюдателя вдоль центральной траектории затмения из-за кривизны поверхности Земли.
Затмение началось в 05:34 по бакинскому времени и завершится в 10:59. Астрономическое явление продлится 5 часов 25 минут. Пик затмения придется на 08:16.
Природное явление будет наблюдаться в Юго-Восточной Азии, Австралии, Тихом океане, Индийском океане, Антарктиде.
Затмение не будет наблюдаться на территории Азербайджана.