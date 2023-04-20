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Началось первое солнечное затмение 2023 года

Началось первое солнечное затмение 2023 года Началось первое солнечное затмение 2023 года.
Наука и образование
20 апреля 2023 г. 05:54
Началось первое солнечное затмение 2023 года

Началось первое солнечное затмение 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию, во время гибридного солнечного затмения наблюдается кольцевое или полное солнечное затмение, в зависимости от местоположения наблюдателя вдоль центральной траектории затмения из-за кривизны поверхности Земли.

Затмение началось в 05:34 по бакинскому времени и завершится в 10:59. Астрономическое явление продлится 5 часов 25 минут. Пик затмения придется на 08:16.

Природное явление будет наблюдаться в Юго-Восточной Азии, Австралии, Тихом океане, Индийском океане, Антарктиде.

Затмение не будет наблюдаться на территории Азербайджана.

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