О нас

Началось первое лунное затмение в этом году

Началось первое лунное затмение в этом году Началось первое лунное затмение 2023 года.
Наука и образование
5 мая 2023 г. 20:32
Началось первое лунное затмение в этом году

Началось первое лунное затмение 2023 года.

Как сообщает Report, это полутеневое лунное затмение.

Затмение началось в 19:14 и завершится в 23:31 по местному времени. Пик явления придется на 21:22.

Увидеть затмение можно будет в Юго-Восточной Европе, большей части Азии, Австралии, Африке, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, а также в Антарктиде.

Отметим, что, поскольку в момент начала затмения Луна находится ниже горизонта, затмение можно наблюдать в Азербайджане с 19:38.

Следующее лунное затмение произойдет 28 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu ilin ilk Ay tutulması başlayıb

Другие новости из категории

В Азербайджане в прошлом месяце не признаны дипломы 59 выпускников зарубежных вузов
В Азербайджане в прошлом месяце не признаны дипломы 59 выпускников зарубежных вузов
5 мая 2023 г. 17:42
Приостановлен процесс перевода учащихся IV класса
Приостановлен процесс перевода учащихся IV класса
5 мая 2023 г. 17:00
Председатель ГЭЦ: В будущем выпускные экзамены можно проводить в два этапа
Председатель ГЭЦ: В будущем выпускные экзамены можно проводить в два этапа
5 мая 2023 г. 14:02
Малейка Аббасзаде: Результаты экзаменов военных лицеев выше среднего показателя по стране
Малейка Аббасзаде: Результаты экзаменов военных лицеев выше среднего показателя по стране
5 мая 2023 г. 14:00
Директор: Разговоры о сносе здания Института ботаники не соответствуют действительности
Директор: Разговоры о сносе здания Института ботаники не соответствуют действительности
5 мая 2023 г. 13:44
В городе Губадлы будет построена школа на 600 ученических мест
ФотоВ городе Губадлы будет построена школа на 600 ученических мест
4 мая 2023 г. 18:32
Министр: Воспитатели-педагоги без специализированного диплома не будут уволены
Министр: Воспитатели-педагоги без специализированного диплома не будут уволены
4 мая 2023 г. 17:41
Обнародованы результаты отбора вакансий по смене места работы учителей
Обнародованы результаты отбора вакансий по смене места работы учителей
4 мая 2023 г. 16:45
Подготовлено третье издание Красной книги
Подготовлено третье издание Красной книги
4 мая 2023 г. 16:25
В Азербайджане создается живая коллекция редких растений
ФотоВ Азербайджане создается живая коллекция редких растений
4 мая 2023 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi