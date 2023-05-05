Началось первое лунное затмение в этом году

Началось первое лунное затмение 2023 года.
Как сообщает Report, это полутеневое лунное затмение.
Затмение началось в 19:14 и завершится в 23:31 по местному времени. Пик явления придется на 21:22.
Увидеть затмение можно будет в Юго-Восточной Европе, большей части Азии, Австралии, Африке, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, а также в Антарктиде.
Отметим, что, поскольку в момент начала затмения Луна находится ниже горизонта, затмение можно наблюдать в Азербайджане с 19:38.
Следующее лунное затмение произойдет 28 октября.