Началось первое лунное затмение в этом году

Началось первое лунное затмение 2023 года.

Началось первое лунное затмение 2023 года.

Как сообщает Report, это полутеневое лунное затмение.

Затмение началось в 19:14 и завершится в 23:31 по местному времени. Пик явления придется на 21:22.

Увидеть затмение можно будет в Юго-Восточной Европе, большей части Азии, Австралии, Африке, Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, а также в Антарктиде.

Отметим, что, поскольку в момент начала затмения Луна находится ниже горизонта, затмение можно наблюдать в Азербайджане с 19:38.

Следующее лунное затмение произойдет 28 октября.