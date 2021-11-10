В Азербайджане начался процесс электронного перемещения учащихся

11:00

С сегодняшнего дня в Азербайджане вновь начался процесс электронного перемещения учащихся.

По сообщению Report, процесс перемещения учащихся осуществляется посредством портала www.sy.edu.az.

В Минобразования отметили, что электронизация перемещения учеников служит сокращению дистанции в этом процессе между школой и родителями, и более прозрачной организации контактов между родителями и учебными заведениями.

Отметим, что с 12 сентября прием запросов на электронное перемещение учащихся был временно приостановлен в связи с началом учебного года и комплектованием классов.