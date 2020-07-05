Началось очередное лунное затмение

Началось третье лунное затмение 2020 года.

Началось третье лунное затмение 2020 года.

Как сообщает Report, природное явление достигнет максимума в 08:31.

Процесс завершится в 09:52 часов.

Это природное явление можно будет наблюдать с территории Южной и Западной Европы, большей части Африки, большей части Северной Америки, Южной Америки, Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Антарктиды. В максимальной фазе затмения Луна будет казаться чуть темнее обычной полной луны.

С территории Азербайджана лунное затмение наблюдаться не будет.

В 2020 году в целом произойдет 6 затмений (2 солнечных и 4 лунных). Последний раз такое количество затмений происходило в 2009 году.