​Началось общее собрание НАНА

Баку. 29 апреля.REPORT.AZ/ В основном здании НАНА началось общее собрание академии.

Как передает Report, на мероприятии принимают участие глава Администрации президента академик Рамиз Мехдиев, заведующая отделом вопросов гуманитарной политики Администрации президента Фатма Абдуллазаде, вице-премьер Эльчин Эфендиев, государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Камал Абдулла, ректор Бакинского филиала Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова профессор Наргиз Пашаева, первый вице-президент SOCAR академик Хошбахт Юсифзаде, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Фаиг Тагизаде, министр образования Микаил Джаббаров, председатель Совета директоров Государственной экзаменационной комиссии Малейка Аббасзаде и другие лица.

Вначале участники мероприятия ознакомились с выставкой научных достижений институтов и организаций НАНА.

Мероприятие открыл вступительным словом президент НАНА академик Акиф Азизаде, ознакомив участников с повесткой дня общего собрания.

Затем он выступил с итоговым докладом о реализации Госпрограммы по национальной стратегии развития науки в Азербайджанской Республике на 2009-2015 годы.

После доклада пройдут обсуждения. Кроме того, на мероприятии состоится церемония награждения Золотой медалью имени Низами Гянджеви и наградами НАНА.