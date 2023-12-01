Начальные классы школы №195 перешли на дистанционное обучение из-за распространения кори

Начальные классы полной средней школы № 195 в Гарадагском районе столице перешли дистанционное обучение в связи с распространением кори среди учащихся.

Начальные классы полной средней школы №195 в Гарадагском районе столице перешли дистанционное обучение в связи с распространением кори среди учащихся.

Об этом сообщает Report со ссылкой на управление образования города Баку.

Решение принято Центром гигиены и эпидемиологии Гарадагского района, занятия будут проводиться дистанционно в течение 14 дней.

"В других школах такой ситуации пока нет. В общеобразовательных учреждениях, действующих в подчинении управления, усилен контроль, педагогическому коллективу рекомендовано быть более внимательными к любым тревожным состояниям здоровья учащихся", - говорится в сообщении.

В управлении также рекомендовали родителям в случае заражения детей сезонными заболеваниями и вирусными инфекциями изолировать их от других детей до полного выздоровления.

Напомним, ученик IV класса школы №195 скончался 30 ноября. Ребенок не посещал занятия с 27 ноября, родители мальчика сообщили, что он заразился корью.