О нас

Начальные классы школы №195 перешли на дистанционное обучение из-за распространения кори

Начальные классы школы №195 перешли на дистанционное обучение из-за распространения кори Начальные классы полной средней школы № 195 в Гарадагском районе столице перешли дистанционное обучение в связи с распространением кори среди учащихся.
Наука и образование
1 декабря 2023 г. 12:28
Начальные классы школы №195 перешли на дистанционное обучение из-за распространения кори

Начальные классы полной средней школы №195 в Гарадагском районе столице перешли дистанционное обучение в связи с распространением кори среди учащихся.

Об этом сообщает Report со ссылкой на управление образования города Баку.

Решение принято Центром гигиены и эпидемиологии Гарадагского района, занятия будут проводиться дистанционно в течение 14 дней.

"В других школах такой ситуации пока нет. В общеобразовательных учреждениях, действующих в подчинении управления, усилен контроль, педагогическому коллективу рекомендовано быть более внимательными к любым тревожным состояниям здоровья учащихся", - говорится в сообщении.

В управлении также рекомендовали родителям в случае заражения детей сезонными заболеваниями и вирусными инфекциями изолировать их от других детей до полного выздоровления.

Напомним, ученик IV класса школы №195 скончался 30 ноября. Ребенок не посещал занятия с 27 ноября, родители мальчика сообщили, что он заразился корью.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda qızılcaya görə bir məktəbin ibtidai sinifləri distant tədrisə keçib

Экслюзивные новости

Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
28 ноября 2023 г. 15:46
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi