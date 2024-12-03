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Начальник отдела: Мероприятие в Шуше - возможность передать послание исламской молодежи

Начальник отдела: Мероприятие в Шуше - возможность передать послание исламской молодежи Объединение молодежи из исламского мира в Шуше имеет особое значение для Азербайджана.
Наука и образование
3 декабря 2024 г. 12:55
Начальник отдела: Мероприятие в Шуше - возможность передать послание исламской молодежи

Объединение молодежи из исламского мира в Шуше имеет особое значение для Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил журналистам начальник отдела Министерства молодежи и спорта Рамиль Джаббаров на закрытии "Молодежной столицы" в Шуше.

Он отметил, что в мероприятии участвует молодежь, занятая в творческих и креативных индустриях: "В рамках предстоящих событий они будут создавать свои продукты, а ученые выступят с докладами о научных новшествах. Также состоятся творческий марафон и воркшопы, посвященные национальным традициям Азербайджана".

Рамиль Джаббаров подчеркнул, что основная цель этих мероприятий - предоставить азербайджанской молодежи возможность передать послания исламскому миру.

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Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: Şuşa tədbirinin məqsədi gənclərin İslam dünyasına mesaj ötürə bilməsidir

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