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Начальник Горно-Ширванского районного управления образования уволен

Начальник Горно-Ширванского районного управления образования уволен В ходе мониторинга, проведенного Министерством науки и образования и Государственным агентством по дошкольному и общему образованию, были выявлены серьезные нарушения в работе Горно-Ширванского районного управления образования.
Наука и образование
1 июля 2024 г. 17:24
Начальник Горно-Ширванского районного управления образования уволен

В ходе мониторинга, проведенного Министерством науки и образования и Государственным агентством по дошкольному и общему образованию, были выявлены серьезные нарушения в работе Горно-Ширванского районного управления образования.

Как сообщили Report в агентстве, нарушения, в частности, были связаны с несоблюдением правил и условий конкурса по приему на работу, пренебрежением требованиями инструктивных документов.

С учетом результатов расследования, приказом министра науки и образования от 1 июля глава Горно-Ширванского районного управления образования Ровшан Алиев был освобожден от занимаемой должности. Временное исполнение обязанностей начальника возложено на замначальника Гамида Гасымова.

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Версия на азербайджанском языке Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsinin müdiri işdən çıxarılıb

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