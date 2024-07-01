Начальник Горно-Ширванского районного управления образования уволен

В ходе мониторинга, проведенного Министерством науки и образования и Государственным агентством по дошкольному и общему образованию, были выявлены серьезные нарушения в работе Горно-Ширванского районного управления образования.

В ходе мониторинга, проведенного Министерством науки и образования и Государственным агентством по дошкольному и общему образованию, были выявлены серьезные нарушения в работе Горно-Ширванского районного управления образования.

Как сообщили Report в агентстве, нарушения, в частности, были связаны с несоблюдением правил и условий конкурса по приему на работу, пренебрежением требованиями инструктивных документов.

С учетом результатов расследования, приказом министра науки и образования от 1 июля глава Горно-Ширванского районного управления образования Ровшан Алиев был освобожден от занимаемой должности. Временное исполнение обязанностей начальника возложено на замначальника Гамида Гасымова.