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Начались телеуроки по дошкольной подготовке

​Начались телеуроки по дошкольной подготовке

В рамках проекта по развитию дошкольного образования при поддержке Министерства образования и финансовом содействии ЮНИСЕФ стартовали телеуроки "Играем и учимся". 

Об этом Report сообщили в Министерстве образования. 

Телеуроки, предусмотренные для дошколят, будут выходить в эфир на телеканале "АРБ Гюнеш" по вторникам и четвергам в 12:05.

В ходе телеуроков будут проходить теоретические занятия, а также занятия по развитию мелкой и крупной моторики. 

Не успевшие посмотреть телеуроки в эфире, могут ознакомиться с ними на официальном канале проекта в YouTube (https://bit.ly/2Y0Bm86), а также в социальной сети Facebook, на портале www.ilk5il.az и посредством мобильного приложения ilk5il.

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