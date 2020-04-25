​Начались телеуроки по дошкольной подготовке

В рамках проекта по развитию дошкольного образования при поддержке Министерства образования и финансовом содействии ЮНИСЕФ стартовали телеуроки "Играем и учимся".

Об этом Report сообщили в Министерстве образования.

Телеуроки, предусмотренные для дошколят, будут выходить в эфир на телеканале "АРБ Гюнеш" по вторникам и четвергам в 12:05.

В ходе телеуроков будут проходить теоретические занятия, а также занятия по развитию мелкой и крупной моторики.

Не успевшие посмотреть телеуроки в эфире, могут ознакомиться с ними на официальном канале проекта в YouTube (https://bit.ly/2Y0Bm86), а также в социальной сети Facebook, на портале www.ilk5il.az и посредством мобильного приложения ilk5il.