Начались экзамены по отбору замдиректоров школ

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Управление образования города Баку приступило ко II этапу (тестовый экзамен) конкурса, объявленного по приему на работу в общеобразовательные школы на должности замдиректора по учебно-воспитательной работе, замдиректора по воспитательной части (организатор), психолога, библиотекаря.

Как сообщили Report в управлении, в первую очередь прошел экзамен по приему на должность замдиректора по учебно-воспитательной работе в школе-лицее №220 города Баку.

На тестовом экзамене по приему на должность замдиректора по учебно-воспитательной работе приняли участие 367 человек. Участникам конкурса был предоставлен 1 час, чтобы ответить на 40 вопросов.

4 ноября пройдет II этап (тестовый экзамен) конкурса по приему на работу на должность замдиректора по воспитательной части (организатор), психолога, библиотекаря.

Дня получения дополнительной информации кандидаты могут связаться по телефонам (012) 599-12-22 (внутренний 60-25; 60-28), моб: 055-336-36-39.

Участники экзамена должны явиться в назначенный пункт за 30 минут до назначенного времени.

Экзамены, назначенные на 3 ноября

Время экзамена по приему на должность замдиректора по учебно-воспитательной работе:

03.11.2017 год, 13:00

03.11.2017 год, 14:30

03.11.2017 год, 16:00

03.11.2017 год, 17:30

Экзамены, назначенные на 4 ноября

Время экзамена по приему на должность психолога:

04.11.2017, 09:30

04.11.2017, 11:00

Время экзамена по приему на должность замдиректора по воспитательной части (организатор)

04.11.2017, 12:30

04.11.2017, 14:00

Время экзамена по приему на должность библиотекаря

04.11.2017, 15:30.