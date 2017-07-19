Начались экзамены на выявление таланта для приема в колледжи

© Report

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Для прошедших электронную регистрацию абитуриентов начались экзамены для приема в среднеспециальные учебные заведения (колледжи) на основе 9-классного образования, требующие особого таланта.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Сообщается, что 19 -23 июля в экзаменах принимают участие абитуриенты, чей выпускной балл отвечает требованиям и кто прошел электронную регистрацию. Абитуриенты могут распечатать "Лист допуска на экзамен по выявлению таланта" на странице регистрации. В пропускном лице написаны время и место проведения экзамена.

Экзамен на выявление таланта проводится в централизованном порядке созданной ГЭК Комиссией по проверке талантов.

Комиссии функционируют в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Лянкяране, Барде, Гейчае, Ширване.

Результаты экзаменов оцениваются как "приемлемо" и "неприемлемо".

3 и более балла (для физкультуры и спорта 4) считаются "приемлемыми"

Специальности, требующие особого таланта, могут выбирать только абитуриенты, получившие "приемлемо" на проведенных соответствующей комиссии экзаменах. Правила проведения конкурса для специальностей, требующих особого таланта, подробно описаны в третьем номере журнала "Абитуриент".