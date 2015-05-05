Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Началась VI Международная научная конференция на тему "Актуальные проблемы азербайджановедения".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Бакинским славянским университетом, Фондом "Билик" при президенте Азербайджанской Республики и Бакинским международным центром мультикультурализма.

На мероприятии, посвященном 92-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие госсоветник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдулла, ректор Бакинского славянского университета Асиф Гаджиев, омбудсмен Эльмира Сулейманова, депутаты, зарубежные специалисты и ученые.

Выступивший ректор Бакинского славянского университета Асиф Гаджиев коснулся значения мероприятия.

В своем выступлении госсоветник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдулла заявил, что конференция служит духовным мостом для около 30-ти стран: "Участники посетят Гах и Шеки, ознакомятся с ситуацией в регионах Азербайджана".

Омбудсмен Эльмира Сулейманова заявила, что мероприятие посвящено важной теме: "Азербайджановедение отличается от идеологий других стран, так как это не национализм, а интернационализм".

Затем выступили заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, зарубежные специалисты, которые также заявили о важности конференции, которая продлится до 7 мая.