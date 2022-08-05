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Началась регистрация заявок по приему в дошкольные подготовительные группы

Началась регистрация заявок по приему в дошкольные подготовительные группы Началась онлайн-регистрация заявок по приему в дошкольные подготовительные группы в государственных общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год.
Наука и образование
5 августа 2022 г. 11:48
Началась регистрация заявок по приему в дошкольные подготовительные группы

Началась онлайн-регистрация заявок по приему в дошкольные подготовительные группы в государственных общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Процесс приема в дошкольные подготовительные группы будет проводиться посредством электронной системы.

Процесс размещения электронного запроса по выбору школы для дошкольных групп с преподаванием на азербайджанском языке начинается с 8 августа, для групп с преподаванием на других языках - с 11 августа.

Отметим, что процесс регистрации завершится 14 сентября 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Məktəbəhazırlıq qruplarına qeydiyyat başlayıb

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