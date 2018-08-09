Началась регистрация принятых в колледжи абитуриентов

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Началась регистрация абитуриентов, принятых в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего образования (9 классов).

Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного экзаменационного центра.

Было отмечено, что поступившие в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего образования (9 классов) с 9 по 24 августа должны пройти регистрацию в учебных заведениях, в которые поступили, представив требуемые документы. Список требуемых документов абитуриенты могут узнать из учебного заведения.

Непрохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность и его имя исключат из списка поступивших.