Началась регистрация принятых на вакантные плановые места в вузы и колледжи абитуриентов

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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начинается регистрация абитуриентов, принятых на вакантные плановые места в высшие учебные заведения и в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе полного (11 лет) среднего образования.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты должны пройти регистрацию, предъявив с 22 по 31 августа документы в принявшие их учебные заведения.

Список необходимых документов абитуриенты могут узнать в соответствующих учебных заведениях.

Непрохождение регистрации в названный период расценивается как отказ абитуриента от соответствующей специальности, и приказ о его принятии не будет отправлен в учебное заведение.