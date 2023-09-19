Началась регистрация на второй этап вступительного экзамена в МИД

Ко второму этапу письменного экзамена по приему на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел допускаются кандидаты, набравшие более 50% (для кандидатов, выбравших китайский, арабский, персидский, французский, испанский, португальский и иврит -

Ко второму этапу письменного экзамена по приему на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел допускаются кандидаты, набравшие более 50% (для кандидатов, выбравших китайский, арабский, персидский, французский, испанский, португальский и иврит - более 40%) по каждому блоку заданий на первом этапе.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Кандидатам следует зарегистрироваться для участия в экзамене с 10:00 19 сентября до 18:00 20 сентября на сайте ГЭЦ ( https://exidmet.dim.gov.az/elimt/XINTest2Merhele/QeydList ) и произвести оплату.

Отметим, что второй этап экзамена на знание иностранного языка и навыки письма по азербайджанскому языку пройдет 23 сентября, а экзамен по разговорному блоку - 24 сентября.