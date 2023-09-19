О нас

Началась регистрация на второй этап вступительного экзамена в МИД

Началась регистрация на второй этап вступительного экзамена в МИД Ко второму этапу письменного экзамена по приему на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел допускаются кандидаты, набравшие более 50% (для кандидатов, выбравших китайский, арабский, персидский, французский, испанский, португальский и иврит -
Наука и образование
19 сентября 2023 г. 11:26
Началась регистрация на второй этап вступительного экзамена в МИД

Ко второму этапу письменного экзамена по приему на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел допускаются кандидаты, набравшие более 50% (для кандидатов, выбравших китайский, арабский, персидский, французский, испанский, португальский и иврит - более 40%) по каждому блоку заданий на первом этапе.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Кандидатам следует зарегистрироваться для участия в экзамене с 10:00 19 сентября до 18:00 20 сентября на сайте ГЭЦ (https://exidmet.dim.gov.az/elimt/XINTest2Merhele/QeydList) и произвести оплату.

Отметим, что второй этап экзамена на знание иностранного языка и навыки письма по азербайджанскому языку пройдет 23 сентября, а экзамен по разговорному блоку - 24 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN-ə işə qəbul imtahanının ikinci mərhələsi üzrə qeydiyyat başlayıb

Самое важное

Армянская диверсионная группа совершила теракт против сотрудников МВД в Ходжавенде - СОВМЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Армянская диверсионная группа совершила теракт против сотрудников МВД в Ходжавенде - СОВМЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
19 сентября 2023 г. 11:00
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против пассажирских самолетов
19 сентября 2023 г. 10:16
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Гедабекском направлении
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Гедабекском направлении
19 сентября 2023 г. 10:03
Названы имена еще 10 опознанных среди пропавших без вести - СПИСОК
Названы имена еще 10 опознанных среди пропавших без вести - СПИСОК
18 сентября 2023 г. 17:05
TƏBİB предупреждает население в связи с новым вариантом коронавируса
TƏBİB предупреждает население в связи с новым вариантом коронавируса
18 сентября 2023 г. 16:43
Президент Ильхам Алиев поздравил музыкальную общественность Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил музыкальную общественность Азербайджана
18 сентября 2023 г. 16:26
Президент: Загрязнение Арменией наших территорий минами создает серьезные препятствия проведению эксгумационных работ
Президент: Загрязнение Арменией наших территорий минами создает серьезные препятствия проведению эксгумационных работ
18 сентября 2023 г. 13:46
Али Нагиев: Нам удалось идентифицировать останки еще 10 граждан, один из них - национальный герой Риад Ахмедов
Али Нагиев: Нам удалось идентифицировать останки еще 10 граждан, один из них - национальный герой Риад Ахмедов
18 сентября 2023 г. 11:32
В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
ФотоВ Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
15 сентября 2023 г. 10:58
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
14 сентября 2023 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi