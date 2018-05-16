 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Началась регистрация на последние испытательные экзамены

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В целях более эффективной подготовки абитуриентов I-IV групп специальностей к приемным экзаменам, 10 июня состоится последний испытательный экзамен.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного экзаменационного центра. 

    Сообщается, что экзамен пройдет в одну смену и начнется централизованно в 11:00.

    Регистрация на экзамен, который состоится 10 июня, будет вестись с 10:00 16 мая до 10:00 6 июня.

    Испытательные экзамены состоятся в 11 городах и районах республики.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi