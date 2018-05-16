Началась регистрация на последние испытательные экзамены

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В целях более эффективной подготовки абитуриентов I-IV групп специальностей к приемным экзаменам, 10 июня состоится последний испытательный экзамен.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного экзаменационного центра.
Сообщается, что экзамен пройдет в одну смену и начнется централизованно в 11:00.
Регистрация на экзамен, который состоится 10 июня, будет вестись с 10:00 16 мая до 10:00 6 июня.
Испытательные экзамены состоятся в 11 городах и районах республики.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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