Началась регистрация на намеченный на 15 апреля испытательный экзамен

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ С целью более эффективной подготовки к вступительным экзаменам абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения по I-IV группе специальностей, 15 апреля состоится испытательный экзамен.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, испытательные экзамены будут проведены в одну смену и во всех зданиях начнутся в 11:00.

Регистрация на испытательные экзамены начинается сегодня с 10:00 и продолжится до 10:00 11 апреля.

Планируется проведение испытательного экзамена в 18 городах и районах. Здания, где будут проводиться экзамены, будут размещены по каждому городу и району в соответствующем разделе официального сайта ГЭЦ.

Желающим участвовать в испытательном экзамене следует в "Личном кабинете" на сайте ekabinet.dim.gov.az перейти в раздел "Покупка карты оплаты для участия в пробном экзамене", приобрести карту оплаты "Испытательного экзамена" и зарегистрироваться в качестве Нового Пользователя на странице eservices.dim.gov.az/sinaq. Плата за участие в экзамене составляет 20 манатов.

Прошедшие регистрацию абитуриенты могут в любое время приобрести новую карту оплаты и пополнить баланс. Пользователи могут, пользуясь средствами на своем балансе, записать на испытательный экзамен любого человека.