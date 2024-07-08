Началась регистрация на II этап вступительного экзамена в резидентуру

Началась регистрация для участия во II этапе вступительного экзамена в резидентуру на основе базового (базового высшего) медицинского образования.

Началась регистрация для участия во II этапе вступительного экзамена в резидентуру на основе базового (базового высшего) медицинского образования.

Как сообщает Report, информацию распространил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Кандидаты, набравшие 40 и более баллов на экзамене по базовым предметам (I этап) для поступления в резидентуру и получившие право на поступление в резидентуру для участия в оценке знаний по профильным предметам (II этап) должны зарегистрироваться до 23:59 15 июля, произведя необходимую оплату посредством "Личного кабинета".

Экзамен состоится 4 августа в городах Баку и Нахчыван.