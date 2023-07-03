Началась регистрация на экзамен по приему на дипломатическую службу в МИД

Началась регистрация на экзамен по приему на дипломатическую службу в министерство иностранных дел.

Началась регистрация на экзамен по приему на дипломатическую службу в министерство иностранных дел.

Как сообщает Report, регистрация на экзамен будет проходить по ссылке до 18:00 15 августа.

Желающие принять участие в экзамене должны создать личный кабинет (если не имеется) на портале Государственного экзаменационного центра.

Кандидаты могут ознакомиться с условиями и правилами приема на работу в МИД по ссылке .

17 сентября Государственный экзаменационный центр проведет экзамен для желающих поступить на дипломатическую службу в министерство иностранных дел.