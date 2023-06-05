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Началась регистрация для участия во втором этапе вступительных экзаменов

Началась регистрация для участия во втором этапе вступительных экзаменов Началась регистрация для участия во втором этапе (вторая попытка) вступительных экзаменов по I, II, III и IV группе специальностей.
Наука и образование
5 июня 2023 г. 11:33
Началась регистрация для участия во втором этапе вступительных экзаменов

Началась регистрация для участия во втором этапе (вторая попытка) вступительных экзаменов по I, II, III и IV группе специальностей.

Как сообщает Report, процесс регистрации продлится до 20 июня.

Желающие принять участие во второй попытке должны на сайте ГЭЦ (https://www.e-gov.az/az/services/read/3148/0?tqdk_xdm=133) пройти регистрацию по группе специальностей, экзамен по которой хотят пересдать, и осуществить оплату. Абитуриенты, выбравшие I или III группу специальностей при регистрации для участия во второй попытке, так же, как и при первой попытке, могут по желанию выбрать одну или обе подгруппы соответствующей группы специальностей.

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