Началась регистрация для участия во втором этапе вступительных экзаменов

Началась регистрация для участия во втором этапе (вторая попытка) вступительных экзаменов по I, II, III и IV группе специальностей.

Началась регистрация для участия во втором этапе (вторая попытка) вступительных экзаменов по I, II, III и IV группе специальностей.

Как сообщает Report, процесс регистрации продлится до 20 июня.