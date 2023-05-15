Началась регистрация для участия во второй попытке экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр объявил регистрацию для участия во второй попытке вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на 2023-2024 учебный год.
Как сообщает Report, прием заявок бакалавров на участие во второй попытке осуществляется онлайн до 23:59 25 мая.
Если подавшие заявку на участие во вступительном экзамене в феврале текущего года бакалавры желают участвовать во второй попытке, они должны внести плату за участие в экзамене на счет в "Личном кабинете" и перейти в соответствующий раздел (