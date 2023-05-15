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Началась регистрация для участия во второй попытке экзамена в магистратуру

Началась регистрация для участия во второй попытке экзамена в магистратуру Государственный экзаменационный центр объявил регистрацию для участия во второй попытке вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на 2023-2024 учебный год.
Наука и образование
15 мая 2023 г. 10:06
Началась регистрация для участия во второй попытке экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр объявил регистрацию для участия во второй попытке вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на 2023-2024 учебный год.

Как сообщает Report, прием заявок бакалавров на участие во второй попытке осуществляется онлайн до 23:59 25 мая.

Если подавшие заявку на участие во вступительном экзамене в феврале текущего года бакалавры желают участвовать во второй попытке, они должны внести плату за участие в экзамене на счет в "Личном кабинете" и перейти в соответствующий раздел (https://eservices.dim.gov.az/erizemag/erize2) для регистрации.

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