Началась регистрация для участия во II туре экзамена в резидентуру

В Азербайджане началась регистрация для участия во втором туре вступительного экзамена в резидентуру.
Об этом сообщает
Процесс продлится до 11 августа.
Кандидаты, набравшие 40 и более баллов в первом туре экзамена и имеющие право на прием в резидентуру (получившие основное (базовое высшее) медицинское образование), для участия во втором туре (по профильным предметам) должны внести необходимую сумму на счет в "
Второй тур экзамена по приему в резидентуру планируется провести 21 августа в городах Баку и Нахчыван.