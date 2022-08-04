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Началась регистрация для участия во II туре экзамена в резидентуру

Началась регистрация для участия во II туре экзамена в резидентуру В Азербайджане началась регистрация для участия во втором туре вступительного экзамена в резидентуру.
Наука и образование
4 августа 2022 г. 21:39
Началась регистрация для участия во II туре экзамена в резидентуру

В Азербайджане началась регистрация для участия во втором туре вступительного экзамена в резидентуру.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Процесс продлится до 11 августа.

Кандидаты, набравшие 40 и более баллов в первом туре экзамена и имеющие право на прием в резидентуру (получившие основное (базовое высшее) медицинское образование), для участия во втором туре (по профильным предметам) должны внести необходимую сумму на счет в "Личном кабинете" и пройти регистрацию до 23:59 11 августа.

Второй тур экзамена по приему в резидентуру планируется провести 21 августа в городах Баку и Нахчыван.

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Версия на азербайджанском языке Rezidenturaya qəbul imtahanının II mərhələsində iştirak üçün qeydiyyat başlanıb

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