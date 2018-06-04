Началась регистрация для участия во II этапе приема в резидентуру

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня началась регистрация для участия во втором этапе приема в резидентуру.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, кандидаты, прошедшие (набравшие 40 и выше баллов) на экзамене по оценке базовых знаний (первый этап) по приему в резидентуру, для участия в экзамене по оценке знаний по спецпредметам (второй этап), должны 4-11 июня пройти регистрацию, перечислив на счет в "Личном кабинете" требуемую сумму (100 манатов).

Не прошедшие регистрацию кандидаты не будут допущены на второй этап экзамена.

Экзамен по оценке знаний по спецпредметам состоится 8 июня.