Началась регистрация для участие во II этапе приема в резидентуру

Началась регистрация для участия во втором этапе приема в резидентуру.

Началась регистрация для участия во втором этапе приема в резидентуру.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, кандидаты, сдавшие (набравшие 40 и выше баллов) экзамен по оценке базовых знаний (первый этап) по приему в резидентуру, для участия в экзамене по оценке знаний по спецпредметам (второй этап), должны 9-16 сентября пройти регистрацию , перечислив на счет в "Личном кабинете" требуемую сумму.

Не прошедшие регистрацию кандидаты не будут допущены на экзамен по оценке знаний по специализированным предметам.

Экзамен по оценке знаний по спецпредметам планируется провести 26 сентября в Баку и Нахчыване.