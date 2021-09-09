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Началась регистрация для участие во II этапе приема в резидентуру

Началась регистрация для участие во II этапе приема в резидентуру Началась регистрация для участия во втором этапе приема в резидентуру.
Наука и образование
9 сентября 2021 г. 10:18
Началась регистрация для участие во II этапе приема в резидентуру

Началась регистрация для участия во втором этапе приема в резидентуру.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, кандидаты, сдавшие (набравшие 40 и выше баллов) экзамен по оценке базовых знаний (первый этап) по приему в резидентуру, для участия в экзамене по оценке знаний по спецпредметам (второй этап), должны 9-16 сентября пройти регистрацию, перечислив на счет в "Личном кабинете" требуемую сумму.

Не прошедшие регистрацию кандидаты не будут допущены на экзамен по оценке знаний по специализированным предметам.

Экзамен по оценке знаний по спецпредметам планируется провести 26 сентября в Баку и Нахчыване.

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Версия на азербайджанском языке Rezidenturaya qəbulun II mərhələsi üçün qeydiyyat başlayıb

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