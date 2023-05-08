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Началась электронная регистрация по приему на работу директоров

Началась электронная регистрация по приему на работу директоров В общеобразовательных учреждениях с численностью учащихся более 500 человек и вакантной должностью директора дан старт этапу приема электронных документов в рамках процесса приема на работу директоров.
Наука и образование
8 мая 2023 г. 11:36
Началась электронная регистрация по приему на работу директоров

В общеобразовательных учреждениях с численностью учащихся более 500 человек и вакантной должностью директора дан старт этапу приема электронных документов в рамках процесса приема на работу директоров.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Прием электронных документов стартовал сегодня в 11:00.

Кандидаты до 11:00 17 мая могут зарегистрироваться по ссылке www.miq.edu.az/direktorlar.

Конкурс будет состоять из двух этапов - письменного экзамена и собеседования.

Письменный этап конкурса включает сдачу тестового экзамена и письменную работу. На тестовом экзамене кандидатам будет предложено в общей сложности 60 тестовых заданий. Кандидатам, правильно ответившим на половину вопросов, будут предложены темы эссе. Те, кто наберет на этом этапе 50 процентов, будут допущены к собеседованию.

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Версия на азербайджанском языке Direktorların işə qəbulu üzrə elektron qeydiyyat başlayıb

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