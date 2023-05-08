Началась электронная регистрация по приему на работу директоров

В общеобразовательных учреждениях с численностью учащихся более 500 человек и вакантной должностью директора дан старт этапу приема электронных документов в рамках процесса приема на работу директоров.
Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.
Прием электронных документов стартовал сегодня в 11:00.
Кандидаты до 11:00 17 мая могут зарегистрироваться по ссылке www.miq.edu.az/direktorlar.
Конкурс будет состоять из двух этапов - письменного экзамена и собеседования.
Письменный этап конкурса включает сдачу тестового экзамена и письменную работу. На тестовом экзамене кандидатам будет предложено в общей сложности 60 тестовых заданий. Кандидатам, правильно ответившим на половину вопросов, будут предложены темы эссе. Те, кто наберет на этом этапе 50 процентов, будут допущены к собеседованию.