Началась электронная регистрация для приема в V классы бакинских лицеев

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Началась электронная регистрация учеников для приема в V классы лицеев, подведомственных Управлению образования г.Баку.

Как сообщили Report в Управлении, прием школьников в V классы технико-гуманитарного лицея, технико-гуманитарного лицея №2, технико-гуманитарного лицея №147 и Экологического лицея №291 осуществляется путем регистрации родителей (законных представителей) школьников на сайте mektebeqebul.edu.az.

Электронный прием документов продлится до 20 июня.

По данным на (09:30) 12 июня, для поступления в V классы лицеев посредством электронной системы были послано 1130 запросов. Из них 771 в технико-гуманитарный лицей, 91 - технико-гуманитарный лицей №2, 110 - технико-гуманитарный лицей №147, 128 – Экологический лицей №291.

Прием в лицеи будет проведен путем конкурса. На конкурсе школьники сдадут тестовый экзамен по родному языку, математике и логике.

Информация о дате экзамена будет сообщена дополнительно.

Отметим, что электронный прием документов в V классы осуществляется согласно указу президента от 23 мая 2011 года "О некоторых мерах в области организации оказания государственными органами электронных услуг" с целью расширения круга оказываемых населению электронных услуг, усовершенствования системы учета ученического контингента, предотвращения потери времени родителей, обеспечения удовлетворения родителей.