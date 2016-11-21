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    Началась диагностическая оценка для учителей пяти районов Азербайджана

    В оценке примут участие около 6000 учителей

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Олимпийском спортивном комплексе в Губе началась диагностическая оценка учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях Гусарского, Губинского, Шабранского, Сиязанского и Хызинского районов. 

    Как сообщает Report, в оценке, которая продлится до 23 ноября, примут участие около 6000 учителей.

    Отметим, что диагностическая оценка, которая будет проводиться в 26 городах и районах страны, продолжится до конца декабря текущего года. 

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