Академик Ариф Мехтиев похоронен во II Аллее почетного захоронения - ОБНОВЛЕНО-2

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В основном здании НАНА прошла церемония прощания с председателем Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджанской Республики, академиком Арифом Мехтиевым.

Как сообщает Report, здесь присутствовали руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, заместитель премьер-министра, народный писатель Эльчин Эфендиев, министр образования Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов, I вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), академик Хошбехт Юсифзаде, ректор Бакинского государственного университета, академик Абель Магеррамов, члены семьи покойного, представители правительства, депутаты Милли Меджлиса, интеллигенция.

Выступивший на церемонии прощания президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде сказал, что смерть Арифа Мехтиева является тяжелой утратой для азербайджанской науки. Он отметил о больших заслугах А.Мехтиева в изготовлении электронных приборов: "Ариф муаллим имеет большие достижения в области космических исследований. Он был новатором. Создана научная школа Арифа Мехтиева. Им заложен фундамент космических исследований. Сделанное им – успехи азербайджанской науки".

Затем выступил замдиректора Института физики НАНА Джавад Абдинов, который сказал, что основную часть жизни А.Мехтиев посвятил физике. Он подчеркнул, что смерть А.Мехтиева является тяжелой утратой.

Выступившие другие академики рассказали о деятельности Арифа Мехтиева и выразили соболезнования его семье.

Затем А.Мехтиев был похоронен во II Аллее почетного захоронения.

Напомним, что А.Мехтиев родился в Баку в 1934 году.

Он окончил Московский электротехнический институт связи. С 1992 года А.Мехтиев являлся действительным членом Международной инженерной академии, с 1996 года – членом Американского института астронавтики и аэронавтики.