Начальник Управления образования: В некоторых школах ситуация напряженная

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Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ "Сегодня в школах Баку все еще сохраняется проблема большой плотности учеников. Это связано с высокой плотностью населения на территории. До сентября в 8 школах должны завершиться ремонтные работы".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила начальник Управления образования города Баку Махаббат Велиева.

По ее словам, до сих пор остается большое число учащихся в школе №179: "В то же время, наблюдается большое число учащихся и в школе №182, которая была сдана в эксплуатацию на этой территории два года назад. Также в расположенной на территории Бинагадинского района школе №205 существует аналогичная проблема".

Начальник управления отметила, что школы столицы, в которых наблюдается большое число учащихся, находятся под постоянным контролем: "Мы подняли этот вопрос перед министерством образования. Министерство также обратиться в связи с этим вопросом в соответствующие структуры. Думаю, что проблема в кратчайшие сроки будет решена. Потому что в перечисленных школах и в самом деле напряженная ситуация".