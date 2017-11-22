Начальник управления НАНА: Новое молодое поколение должно думать о создании для себя рабочих мест

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "К сожалению, в Азербайджане молодежь с высшим образованием хоть и ищет себе работу, но не создает рабочие места для себя. После окончания университета они берут свой диплом и обивают пороги учреждений в поисках работы".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Управления науки и образования аппарата Президиума НАНА Аминага Садыгов.

Он отметил, что новое молодое поколение должно думать о создании для себя рабочих мест: "Порой они говорят, что окончили докторантуру. Но такой подход должен измениться в корне".

А. Садыгов отметил, что исключительно актуален плагиат в научной сфере. Он отметил, что в данной сфере нарушаются этические нормы: "Результаты научной работы с легкостью выдаются за новые без ссылок на научное исследование какого-либо ученого. Я рекомендую молодым людям в своих научных работах упоминать новые и старые научные работы. Даже если у них есть свои небольшие научные результаты, пусть отмечают их".