​Начальник отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей Школы Нефти награждена дипломом

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Начальник Отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Зейнаб Кязымова, стала победителем социального опроса "Самая лучшая пресс-служба 2014 года" и была награждена дипломом. Как сообщает Report, по итогам опроса среди студентов, проведенного на самой популярной на Кавказе странице в Facebook, посвященной образованию, "Azərbaycan Universitetleri" ("Азербайджанские Университеты"), начальник Отдела по связям с общественностью БВШН Зейнаб Кязымова выбрана самым лучшим руководителем пресс-службы года.

Диплом Зейнаб Казымовой вручил руководитель страницы "Azərbaycan Universitetleri" ("Азербайджанские Университеты") в Facebook Зохраб Сулейман.

Напомним, что среди награжденных также руководители аналогичных структур БГУ и АДА.