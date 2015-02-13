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    ​Начальник отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей Школы Нефти награждена дипломом

    Она стала победителем социального опроса Самая лучшая пресс-служба 2014 года

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Начальник Отдела по связям с общественностью Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Зейнаб Кязымова, стала победителем социального опроса "Самая лучшая пресс-служба 2014 года" и была награждена дипломом. Как сообщает Report, по итогам опроса среди студентов, проведенного на самой популярной на Кавказе странице в Facebook, посвященной образованию, "Azərbaycan Universitetleri" ("Азербайджанские Университеты"), начальник Отдела по связям с общественностью БВШН Зейнаб Кязымова выбрана самым лучшим руководителем пресс-службы года.

    Диплом Зейнаб Казымовой вручил руководитель страницы "Azərbaycan Universitetleri" ("Азербайджанские Университеты") в Facebook Зохраб Сулейман.

    Напомним, что среди награжденных также руководители аналогичных структур БГУ и АДА.

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