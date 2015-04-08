Начальник отдела: Чаще всего ошибки наблюдаются в коммерческой рекламе

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ "Продолжается мониторинг языка рекламных носителей. Чаще всего ошибки наблюдаются в коммерческой рекламе". Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Института языкознания имени Насими Гулу Магеррамли на научно-практической конференции, посвященной двухлетию утверждения "Государственной программы по использованию азербайджанского языка в условиях глобализации в соответствии с требованиями времени и развитию языкознания в стране".

Г.Магеррамли подчеркнул, что дизайнеры рекламы зарабатывают на этом определенные средства, и они должны соблюдать правила грамматики.

Начальник отдела отметил, что работы в соответствии с Государственной программой продолжаются: "Я уверен, что все поставленные в Госпрограмме задачи будут реализованы, именно над этим мы работаем".