Начальник Имишлинского районного отдела образования освобожден от занимаемой должности

19 декабря, 2018 00:20

https://report.az/storage/news/b44536ae644595541f4fc62181793652/80af805f-f9f7-44ce-8f62-41622dd69de3_292.jpg Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В должности начальника Имишлинского районного отдела образования произошли кадровые изменения. Как сообщает миль-муганское бюро Report, работающий в должности начальника отдела Амиров Рамиз Джахангир оглы был отправлен в отставку по приказу министра образования. Соответствующим приказом работающий ранее замначальником отдела образования Рагимов Шукюр будет временно исполнять его обязанности.

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