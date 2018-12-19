Начальник Имишлинского районного отдела образования освобожден от занимаемой должности

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В должности начальника Имишлинского районного отдела образования произошли кадровые изменения.
Как сообщает миль-муганское бюро Report, работающий в должности начальника отдела Амиров Рамиз Джахангир оглы был отправлен в отставку по приказу министра образования.
Соответствующим приказом работающий ранее замначальником отдела образования Рагимов Шукюр будет временно исполнять его обязанности.
Valeh DadaşovАвтор новости