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    Начальник Имишлинского районного отдела образования освобожден от занимаемой должности

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В должности начальника Имишлинского районного отдела образования произошли кадровые изменения.

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, работающий в должности начальника отдела Амиров Рамиз Джахангир оглы был отправлен в отставку по приказу министра образования.

    Соответствующим приказом работающий ранее замначальником отдела образования Рагимов Шукюр будет временно исполнять его обязанности.

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