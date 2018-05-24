Набравший при поступлении 700 баллов студент: Исполнилась моя самая заветная мечта

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Интервью отдела по связям с общественностью БВШН с Васифом Асадовым, набравшим при поступлении в вуз 700 баллов. Report представляет данное интервью:

- Несколько слов о себе, пожалуйста.

- Я родился 28 сентября 2000 года в городе Исмаиллы. Там же в 2007 году пошел в первый класс городской средней школы №6. Отец работает в России, а мать – домохозяйка. Я – старший в семье, у меня еще есть младший брат.

- Васиф, почему вы выбрали именно Бакинскую Высшую Школу Нефти?

- Я с детских лет очень интересовался профессией инженера. Я даже хотел поехать учиться за границу, чтобы получить хорошее высшее образование. А когда стал искать университет, нашел среди других вузов БВШН. Я начал собирать подробную информацию и понял, что мне нужна только Бакинская Высшая школа нефти.

- Кому вы обязаны больше всего своими успехами и достижениями?

- За свои успехи, в том числе в учебе, я должен быть благодарен учителям, родителям и школьным товарищам.

- Чем вы увлекаетесь? Чем любите заниматься в свободное время?

- Я очень люблю читать. Поэтому могу сказать, что чтение – это мое хобби. Конечно, в прошлом году я все свое время уделял подготовке к вступительным экзаменам, но художественную литературу полюбил с младших классов, как только научился читать. Кроме того, я люблю играть в волейбол и шахматы, занимаюсь спортивной борьбой.

- Вы уже думали о том, что будете делать после окончания БВШН?

- Я планирую продолжить образование в одном из университетов за рубежом, скорее всего в США или Германии.

- В БВШН вы будете учиться по специальности "Инженер по автоматизации процессов". Чем она вас привлекает?

- Она заинтересовала меня, потому что для поступления в вуз по этой специальности нужно было набрать самый высокий балл в стране. Мне всегда нравилось соревноваться и побеждать, и я решил добиться того, чтобы получить высший балл и поступить учиться на инженера по автоматизации процессов. Представьте, для поступления в вуз по этой специальности нужно набрать как минимум 685 баллов! Это гарантирует сильную конкуренцию и очень хорошее образование.

- А что бы вы посоветовали другим абитуриентам, стоящим перед выбором профессии?

- Тем, кто поступает в первой группе специальностей, я, не раздумывая, посоветую выбрать БВШН. Я уже побывал к кампусе вуза, который произвел на меня огромное впечатление. Я рад, что сбылась моя самая заветная мечта и я стал студентом БВШН. Я желаю всем, кто хочет сюда поступить, завоевать это право – называться студентом Бакинской Высшей Школы Нефти.